Billeasy è una società FinTech che è all'avanguardia nell'aiutare le organizzazioni a espandere le proprie attività rivolte ai consumatori e offrire ai clienti un'esperienza completa dall'offline all'online e viceversa. I nostri prodotti sono orientati alla generazione di impronte digitali per migliorare il coinvolgimento, la fidelizzazione e la comodità dei clienti. Aiutiamo i marchi a favorire la crescita del business semplicemente digitalizzando le transazioni, basate sulle loro transazioni di prima parte, effettuando per loro il monitoraggio e l'analisi del business. Billeasy ha collaborato con le principali società di vendita al dettaglio e organizzazioni di trasporto pubblico di massa gestite dal governo in India.

Sito web: billeasy.in

