Lithos POS is an easy and powerful retail/restaurant point of sale software. A retail/restaurant POS software provides a wide range of services, including inventory management, customer loyalty, and accounting.

Sito web: lithospos.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Lithos POS. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.