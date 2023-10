Behance (stilizzato come Bēhance) è una piattaforma di social media di proprietà di Adobe che afferma di "mostrare e scoprire il lavoro creativo". Aziende come LinkedIn, AIGA, Adweek e Cooper-Hewitt, National Design Museum e scuole come Art Center College of Design, la Rhode Island School of Design (RISD), la School of Visual Arts (SVA), il Savannah College of Art and Design (SCAD) e il Maryland Institute College of Art (MICA) hanno utilizzato i loro servizi. Nel luglio 2018 Behance contava oltre 10 milioni di membri.

Sito web: behance.net

