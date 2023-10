LinkedIn è un servizio online americano orientato al business e all'occupazione che opera tramite siti Web e app mobili. Lanciato il 5 maggio 2003, viene utilizzato principalmente per il networking professionale, compresi i datori di lavoro che pubblicano offerte di lavoro e le persone in cerca di lavoro che pubblicano i propri CV. Nel 2015, la maggior parte delle entrate dell'azienda provenivano dalla vendita dell'accesso alle informazioni sui suoi membri a reclutatori e professionisti delle vendite. Da dicembre 2016 è una consociata interamente controllata da Microsoft. A maggio 2020, LinkedIn contava 706 milioni di membri registrati in 150 paesi. LinkedIn consente ai membri (sia lavoratori che datori di lavoro) di creare profili e "connessioni" tra loro in un social network online che può rappresentare relazioni professionali nel mondo reale. I membri possono invitare chiunque (sia un membro esistente o meno) a diventare un "collegamento".

Sito web: linkedin.com

