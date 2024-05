[Contenuto, molto completo] * Oltre 1,5 milioni di esempi originali, impara parole da drammi e documentari britannici e americani * Oltre 50.000 combinazioni di parole, utilizzo massiccio di parole, facile da imparare e utilizzare * Oltre 2000 affissi radice, che coprono quasi 20.000 voci, utilizzano radicali inglesi per mettere insieme le parole * Oltre 5.000 alberi di derivazione, che coprono oltre 20.000 voci, artefatti della famiglia di parole abbreviate * Dizionario inglese-cinese originale Collins, comprende l'inglese in inglese * Biblioteca di vocaboli completa, che copre tutte le fasi della scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università, studio all'estero, ecc. * Oltre 200 libri di vocabolario tradizionali ed elenchi di vocaboli di libri di testo inglesi, combinati con libri cartacei, per l'apprendimento simultaneo * Sinonimi, contrari, deformazioni delle parole e memoria associata più efficiente [Il focus dell'esame è molto importante] * Il significato del test è evidenziato e in grassetto per visualizzare il significato della parola che è stata testata. Impara frequentemente i punti chiave del significato della parola. * Voti dei punti del test, frasi evidenziate che sono state testate, punti chiave dei punti del test fondamentali * Oltre 170.000 esempi di esami precedenti, che coprono esami di ammissione alle scuole superiori, esami di ammissione all'università, CET-4 e CET-6, esami di ammissione post-laurea e programmi da college a studenti universitari [Memoria, molto efficace] * Curva di memoria Ebbinghaus, revisione della pianificazione intelligente, efficace anti-dimenticanza * Gli esempi originali ti aiutano a capire come vengono usate le parole in contesti reali Solo quando le capirai saranno più facili da ricordare (≧ω≦). * Gli affissi di radice ti aiutano a comprendere la struttura interna della parola. Sarà più facile da ricordare se capisci o(^▽^)o * Le collocazioni autentiche ti aiutano a comprendere i molteplici significati delle parole Solo quando le capisci puoi ricordarle meglio \\(*^▽^*)//. * Test di ortografia, dopo aver imparato un gruppo di ortografie, non ti arrenderai finché non sarai in grado di scrivere. [Persistenza, molto facile] * Accedi per ottenere fantastiche monete e partecipa come squadra per ottenere più premi

