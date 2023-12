Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Barantum su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Barantum è il principale Cloud CRM Indonesia per i team di vendita sul campo, progettato per aiutare i venditori nella loro vita quotidiana fungendo da assistente personale. Consideralo come Siri per il tuo team di vendita creato per rendere la vendita più efficiente in movimento.

Sito web: barantum.com

