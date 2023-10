AutoCAD Web

AutoCAD. Ovunque. Ottieni accesso rapido e in qualsiasi momento ai disegni CAD con l'app Web AutoCAD. AutoCAD è un'applicazione software commerciale di progettazione e disegno assistito da computer. Sviluppato e commercializzato da Autodesk, AutoCAD è stato rilasciato per la prima volta nel dicembre 1982 come app desktop eseguita su microcomputer con controller grafici interni.

Sito web: autodesk.com

