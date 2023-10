Adobe Photoshop Web

Photoshop sul Web (Beta) con funzionalità di modifica di base è ora disponibile in versione beta pubblica. Adobe Photoshop è un editor di grafica raster sviluppato e pubblicato da Adobe Inc. per Windows e macOS. È stato originariamente creato nel 1988 da Thomas e John Knoll. Da allora, il software è diventato lo standard del settore non solo nell'editing di grafica raster, ma nell'arte digitale nel suo insieme.

