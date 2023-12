Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Splashtop su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Splashtop è una famiglia di software desktop remoto e software di supporto remoto, sviluppata da Splashtop Inc. Splashtop consente agli utenti di accedere in remoto o supportare in remoto i computer da dispositivi desktop e mobili. Splashtop consente l'accesso remoto al computer per aziende, supporto IT e help desk, MSP e istituti scolastici.

