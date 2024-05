Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per AudioHarvest su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

AudioHarvest crea e distribuisce contenuti di marketing audio su Podcat, social e Web AudioHarvest crea fantastiche esperienze audio dai contenuti pubblicati online, ciò consente ai clienti sia di arricchire l'esperienza del pubblico in loco sia di raggiungere nuovo pubblico tramite la distribuzione podcast dei contenuti audio appena creati. La piattaforma AudioHarvest arricchisce l'esperienza del visitatore del contenuto online di un cliente consentendo agli utenti di ascoltare il contenuto tramite un lettore di widget audio invece di leggerlo. Creiamo e distribuiamo questi contenuti anche come podcast in modo che anche il pubblico possa rimanere aggiornato con le ultime uscite degli episodi. La piattaforma AudioHarvest è completamente automatizzata: selezioniamo i contenuti online più appropriati per le esperienze audio e poi li posizioniamo semplicemente sul sito web del cliente come un lettore di widget audio.

Sito web: audio-harvest.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a AudioHarvest. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.