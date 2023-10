Alibaba Cloud EDS

Elastic Desktop Service: una soluzione Desktop-as-a-Service (DaaS) conveniente e sicura basata sul cloud. EDS consente creazione e distribuzione rapide e convenienti, nonché gestione centralizzata e O&M per ambienti desktop. Puoi creare rapidamente un desktop cloud sicuro, ad alte prestazioni ed economicamente vantaggioso senza effettuare ingenti investimenti hardware iniziali. L'EDS è ampiamente applicato in settori quali finanza, design, video e istruzione che hanno requisiti elevati per la gestione e il controllo sicuri dei dati e l'elaborazione ad alte prestazioni.

