Scoop è un software semplice e potente per la gestione del lavoro e l'automazione per nuovi progetti energetici, tra cui installazione solare, O&M solare, gestione di progetti solari e manutenzione di parchi eolici. Scoop consente al tuo team di raggiungere le massime prestazioni con modelli di app configurabili per le migliori pratiche del settore direttamente sui loro dispositivi mobili.

Sito web: scoop.solar

