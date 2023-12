Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Advertaze su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Immagina di creare un annuncio unico e personalizzato per ciascuno dei tuoi account target. Ora immagina di visualizzare l'annuncio dove lo vedrà solo il team acquirente di quell'account. Advertaze utilizza il targeting Micro-Audience per mostrare i tuoi annunci personalizzati basati sull'account alle persone giuste negli account giusti. Niente più impressioni sprecate su persone che non hanno voce in capitolo nel processo di acquisto. Scopri di più su advertaze.com

