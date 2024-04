Avvia il tuo seguito su Instagram e converti i tuoi follower in clienti. Kicksta ti mette in contatto con le persone che amano ciò che fai e Kicksta eccelle nell'aiutarti a monetizzare queste relazioni, in grande stile, su Instagram. Le campagne personalizzate di Kicksta fanno sì che queste persone entrino a far parte del tuo pubblico ideale, ovvero le persone interessate ad acquistare dalla tua attività. Kicksta sa che per raggiungere le persone nel mondo di Instagram c'è molto di più del semplice numero di follower. Kicksta si assicura di fare le cose nel modo giusto e pertinente: indirizzando le parole chiave, le persone e gli hashtag giusti per garantire che i tuoi sforzi di marketing abbiano successo. Il processo di coinvolgimento di Kicksta include ricerca, targeting, sensibilizzazione e analisi del coinvolgimento, nonché l'esclusiva offerta di Influencer Marketing di Kicksta, al fine di identificare i follower target, ampliare e aumentare esponenzialmente la rete di follower pertinente e convertire i tuoi follower in dollari. Ciò significa sbloccare un nuovo canale di marketing e più conversazioni sul tuo marchio, mentre generi consapevolezza e valore del marchio a un livello molto più alto di quello attuale, il tutto senza che tu faccia alcun lavoro manuale.

