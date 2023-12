Folloze ha la missione di potenziare i team di marketing B2B che cercano di rispondere a una nuova generazione di acquirenti B2B creando la piattaforma di esperienza dell'acquirente leader del settore. Guidati da esperti di marketing in prima linea, i team addetti alle entrate sfruttano Folloze per offrire in modo rapido e semplice esperienze coinvolgenti e basate sui dati che soddisfano gli acquirenti ovunque si trovino con le informazioni di cui hanno bisogno, tutte personalizzate in base al percorso individuale del cliente. Fondata nel 2013 da due dirigenti marketing che hanno osservato in prima persona come stavano cambiando gli acquisti e le vendite B2B, Folloze serve con orgoglio alcuni dei marchi B2B più grandi e di maggior successo oggi, tra cui aziende come Cisco, FireEye, Google, Okta e Workday.

Sito web: folloze.com

