AccuWeather Inc. è una società di media americana che fornisce servizi commerciali di previsioni meteorologiche in tutto il mondo. AccuWeather è stata fondata nel 1962 da Joel N. Myers, allora studente laureato alla Pennsylvania State University che lavorava a un master in meteorologia. Il suo primo cliente fu una compagnia di gas in Pennsylvania. Mentre gestiva la sua azienda, Myers ha lavorato anche come membro della facoltà di meteorologia della Penn State. L'azienda ha adottato il nome "AccuWeather" nel 1971. AccuWeather ha sede nello State College, Pennsylvania, con uffici al 7 World Trade Center a Manhattan oltre a Wichita, Kansas, e Oklahoma City, Oklahoma. A livello internazionale, AccuWeather ha uffici a Montreal, Dublino, Tokyo, Seul, Pechino e Mumbai. Nel 2006, AccuWeather ha acquisito WeatherData, Inc. di Wichita. Ribattezzata AccuWeather Enterprise Solutions nel 2011, la struttura di Wichita ora ospita i meteorologi specializzati in condizioni meteorologiche avverse di AccuWeather.

Sito web: accuweather.com

