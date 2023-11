One More Bounce adalah permainan keterampilan dari SMG Studios, pencipta One More Line, One More Dash, dan banyak lagi! Gambar garis di sudut kanan untuk mengarahkan avatar Anda memantul di setiap level. Cobalah untuk mengumpulkan semua berlian untuk menunjukkan penguasaan Anda! Tetapi berhati-hatilah; jika Anda mencapai batas merah muda, lari Anda selesai. Dengan lebih dari 100 level dan berbagai mode permainan, One More Bounce on Poki pasti akan menghibur Anda selama berjam-jam. Mainkan One More Bounce dan buka tema dan avatar baru. Kontrol: Mouse - Klik dan tarik untuk menggambar garis Spasi - Navigasi menu Tentang pencipta: One More Bounce adalah angsuran ketiga dari seri One More dari SMG Studios, yang berbasis di Melbourne, Australia. Serial ini juga terdiri dari One More Dash dan One More Line. Mereka juga pencipta Super One More Jump, Thumb Drift, dan banyak lagi.

Situs web: poki.com

