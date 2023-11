One More Line adalah game arkade kasual di mana Anda melihat berapa lama antrean Anda bisa bertambah! Dibuat oleh SMG Studios, game satu tombol yang sangat adiktif ini akan menguji keterampilan dan waktu Anda. Mainkan One More Line di Poki dan lihat betapa gilanya line Anda. Tahan bilah spasi pada waktu yang tepat untuk mengayunkan garis dari titik ke titik. Jalankan ke samping dan garis Anda selesai! Tampak sederhana, namun sangat menantang, cobalah One More Line on Poki hari ini. Kontrol:Spasi - Tahan untuk mengayunTentang pencipta:One More Line adalah angsuran ketiga dari seri One More dari SMG Studios, yang berbasis di Melbourne, Australia. Serial ini juga terdiri dari One More Dash dan One More Bounce. Mereka juga pencipta Super One More Jump, Thumb Drift, dan banyak lagi.

