One More Dash, sekuel dari One More Line, adalah permainan keterampilan dari SMG Studios di mana Anda harus berlari dari ring ke ring untuk melihat seberapa jauh Anda bisa melakukannya. Kamu pikir kamu punya kemampuan untuk menaklukkan One More Dash, permainan lari dan pengaturan waktu yang tampak sederhana? Dengan lebih dari 200 misi menarik yang harus diselesaikan, seri kedua dari seri game One More tidak mengecewakan. Tujuan Anda sederhana, cepat lari dari lingkaran ke lingkaran untuk melanjutkan putaran Anda. Perhatikan baik-baik waktu Anda! Pukul bagian padat dan lari Anda selesai! Kontrol: Spasi - Tanda hubung Tentang pencipta: One More Dash merupakan seri ketiga dari seri One More dari SMG Studios yang berbasis di Melbourne, Australia. Serial ini juga terdiri dari One More Line dan One More Bounce. Mereka juga pencipta Super One More Jump, Thumb Drift, dan banyak lagi.

Situs web: poki.com

