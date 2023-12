One Button Bounce adalah game teka-teki di mana Anda mengontrol karakter yang terus-menerus berlari bolak-balik di sebuah platform. Tidak dapat berhenti, tugas Anda adalah mengatur waktu lompatan karakter dengan tepat sehingga kutukan Anda berubah menjadi cara untuk memecahkan teka-teki tersebut. Gunakan W, spasi, atau panah atas untuk melompat dan memantul ke dinding. Lompat dari satu platform ke platform lainnya hingga Anda mencapai portal untuk membawa Anda ke platform berikutnya. Ada banyak rintangan kreatif yang menghalangi portal, jadi Anda akan menemukan banyak teka-teki yang mengejutkan dan memuaskan untuk dipecahkan. Jangan khawatir jika Anda mengalami kebuntuan - Anda selalu dapat menggunakan petunjuk untuk menunjukkan cara melewati level tersebut. Gunakan W, spasi, atau panah atas untuk melompat dan memantul ke dinding. Lompat dari satu platform ke platform lainnya hingga Anda mencapai portal untuk membawa Anda ke platform berikutnya. One Button Bounce dibuat oleh Robert Alvarez. Mereka memiliki permainan berpikir lainnya di Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer dan Resizer Anda dapat memainkan One Button Bounce secara gratis di Poki. One Button Bounce dapat dimainkan di komputer dan perangkat seluler Anda seperti ponsel dan tablet.

Situs web: poki.com

