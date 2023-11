Slime Road adalah gim keterampilan berbasis level dan penuh cat tempat Anda melompati lingkaran warna-warni untuk mendapatkan permata. Itu dibuat oleh yummypill, yang juga membuat Sling Drift, Pick Me Up, Spill It, dan banyak lagi. Di ujung jalan, pantulkan tepat sasaran untuk mendapatkan poin tambahan. Bersantailah di Slime Road dalam petualangan lompat aksi cepat ini! Game keterampilan penuh warna ini pasti akan menghibur Anda selama berjam-jam. Di Slime Road di Poki, setiap level menghadirkan tantangan baru berisi slime yang harus Anda taklukkan!Tombol panah - MoveSlime Road dibuat oleh yummypill, yang berbasis di AS. Mereka juga pencipta Sling Drift, Pick Me Up, Spill It, dan banyak lagi.

Situs web: poki.com

