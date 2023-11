Dumb Ways to Die 3: World Tour terdiri dari 5 mini game seru yang akan menguji kemampuanmu! Awalnya dikembangkan oleh Metro Trains Melbourne dan perusahaan Transportasi Umum Australia untuk mendidik masyarakat tentang keselamatan dan merupakan yang ketiga dalam seri Dumb Ways to Die. Dalam Dumb Ways to Die 3: World Tour Anda ditempatkan di pusat Dumbville, sebuah kota yang penuh bahaya. Hasilkan koin dengan memainkan minigame untuk memperbaiki rumah Dumbville yang rusak dan berbahaya. Bahaya ada di mana-mana, tapi kamu bisa menyelamatkan hari dan menjaga Dumbville tetap aman dengan memainkan Dumb Ways to Die 3: Tur Dunia di Poki!Kontrol:Tombol panah - BergerakSpace - Lompat/terbangTentang pencipta:Dumb Ways to Die 3: Tur Dunia telah dibuat oleh Metro Trains Melbourne, yang berbasis di Australia. Mereka juga pencipta Dumb Ways to Die dan Dumb Ways to Die 2: The Games.

