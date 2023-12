Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Silly Sky est un jeu de gestion dans lequel vous incarnez le contrôle du trafic aérien pour guider une flotte d'avions divers venant de toutes les directions. Envoyez les avions vers des pistes et des héliports à code couleur, vous devez planifier leurs mouvements avec soin et éviter tout accident potentiel ! Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez une variété de cartes, chacune présentant des terrains et des défis uniques : atterrissez au milieu des tempêtes de la jungle, naviguez dans le ciel nuageux de la ville, évitez les montagnes du désert ou affrontez des terres agricoles remplies de tornades. Chaque jeu est une nouvelle aventure avec des arrivées surprises d'avions, alors attachez votre ceinture pour un plaisir vertigineux !

Site Web : poki.com

