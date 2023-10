Sharkosaurus Rampage est un jeu de plateforme d'action dans lequel vous incarnez une puissante expérience de laboratoire en fuite. Certains fous clonent des monstres tueurs dans leur laboratoire souterrain secret. Leur dernière expérience est un monstre bizarre créé en mélangeant l'ADN d'un requin et d'un dinosaure. Et tu es ce monstre ! Alors utilisez vos fortes mâchoires pour briser votre cage et vous déchaîner ! Attaquez les gardes de sécurité et le personnel du laboratoire travaillant pour la société maléfique et détruisez tout leur équipement tel que des véhicules blindés, des voitures militaires, des jet-packs, des chars, des hélicoptères, des quads, des camions monstres, des avions à réaction et même un énorme monstre dragon. Vous pouvez également manger des boîtes de munitions pour vous équiper d'un super pistolet laser. Avez-vous les tripes, les griffes et les mâchoires pour échapper à l'installation ? Déplacer - WASD ou touches fléchées Morsure/Tirer - Bouton gauche de la souris Pause - ESCSharkosaurus Rampage est créé par Damp Gnat Games. C'est leur premier jeu sur Poki ! Vous pouvez jouer à Sharkosaurus Rampage gratuitement sur Poki. Sharkosaurus Rampage peut être joué sur votre ordinateur.

