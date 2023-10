Test Subject Complete est un jeu de plateforme créé par Nitrome. Parcourez un laboratoire de test et tentez d'échapper aux méchants scientifiques ! Ce jeu de plateforme vous plonge dans un laboratoire mystérieux et dangereux. Les chercheurs ont l'intention de vous utiliser à des fins maléfiques et vous devez parcourir chaque niveau pour vous échapper. Attaquez les autres sujets de test pour survivre ! Test Subject Complete est développé par Nitrome. Chaque niveau comporte des défis différents. Le jeu est resté populaire à ce jour ! Profitez de vos aventures ici sur Poki !Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - Flèches Action - /Test Subject Complete a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki :

