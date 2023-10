Infinite 8 est un jeu d'adresse dans lequel vous devez conduire votre voiture sur les pistes sans heurter les frontières ! Continuez à dériver pour augmenter votre score. Une fois que vous avez fait une belle course, la barre deviendra bleue et vous gagnerez plus de points à chaque tour, et vous pourrez toucher les côtés une fois. À propos du créateur : Infinite 8 a été créé par Zonda Creative Studios, connus pour Crane Madness et Barbershop Inc., tous deux jouables ici sur Poki !

