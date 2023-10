Doodle God : Good Old Times est la dernière version de la série Doodle God. Dans cette version, vous explorez l'histoire de l'humanité. Mélangez vos éléments et créez des châteaux, des chevaliers et des armées complètes ! Pouvez-vous combiner tous les éléments de Doodle God : Good Old Times ?Comment jouer :Combinez des éléments dans différentes combinaisons pour créer de nouveaux éléments et faire progresser le monde entier ! À propos du créateur : Doodle God : Good Old Times a été créé par Joybits. Ils sont connus pour la série Doodle God !

