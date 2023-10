Cover Orange est un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel vous devez réorganiser les objets pour couvrir nos amis oranges et vous protéger des pluies acides imminentes. Un nuage de pluie mortel et génétiquement modifié composé de vapeurs dissolvant les fruits se dirige vers la capitale mondiale de l'orange. Vous devez faire glisser tous les objets à votre disposition et les déposer de manière à former un abri au-dessus des oranges. Utilisez votre intelligence pour créer des barrières qui permettront d'économiser le maximum d'oranges. Sauvez tous les petits gars orange et sphériques que vous pouvez trouver dans le jeu et gagnez leur amour éternel. Cover Orange combine une physique de jeu réaliste, des niveaux durables, des couleurs vibrantes et des animations éclatantes. Vas-y, essaies. C'est l'heure de faire le plein de jus dans un jeu à base de concentré d'orange pur ! Utilisez votre doigt, votre souris ou votre clavier pour positionner les différents objets à votre disposition et déposez-les de manière à former un abri au-dessus des oranges. Déplacer le coffre - WASD , les touches fléchées ou le pointeurDrop Chest - Space barCover Orange a été créé par Johnny-K. Jouez à leur autre jeu sur Poki : Cover Orange : JourneyLa musique de Cover Orange a été réalisée par Eduard Tziselsky, également compositeur de l'émission télévisée "Village of Fools".Cover Orange est jouable à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone mobile gratuitement sur Poki.

Site Web : poki.com

