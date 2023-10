Cover Orange: Gangsters est un jeu de plateforme et de puzzle dans lequel vous devez empiler des objets pour couvrir nos amis oranges et vous protéger des pluies acides imminentes. Notre héros citronné est de retour pour plus d'action, mais cette fois nous sommes poursuivis par des nuages ​​​​de gangsters, qui sont sans doute plus dangereux que les nuages ​​​​normaux. Faites glisser tous les objets que le jeu vous permet et déposez-les de manière à former un abri au-dessus des oranges pendant que le nuage en colère passe au-dessus d'elles. N'oubliez pas de récupérer l'étoile cachée dans chaque niveau ! Partagez Cover Orange: Gangsters avec votre famille et vos amis pour découvrir ces énigmes divertissantes ensemble ! Tout au long de chaque niveau, vous devez placer des éléments sur scène pour modifier l'environnement et protéger les oranges des pluies acides d'un nuage maléfique. Ces éléments de scène peuvent varier de différentes manières, depuis un bloc triangulaire jusqu'aux boules à pointes qui détruisent la glace jusqu'aux oranges elles-mêmes. Utilisez votre doigt, votre souris ou votre clavier pour positionner les différents objets à votre disposition et déposez-les de manière à former un abri au-dessus des oranges. Déplacez le coffre - WASD, les touches fléchées ou le pointeur. Déposez le coffre - Barre d'espace. Couverture Orange : Gangsters a été créé par Johnny-K. Jouez à leurs autres jeux de plateforme de puzzle sur Poki : Cover Orange, Cover Orange : Space et Cover Orange : Journey. Vous pouvez jouer à Cover Orange : Gangsters en ligne sans téléchargement ni installation gratuite en utilisant votre ordinateur de bureau et vos appareils mobiles sur Poki.

