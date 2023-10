Sprintez jusqu'à la ligne d'arrivée dans une course de 100 mètres ! Ce jeu olympique vous permet de rejoindre l'équipe allemande, américaine ou russe. Votre première course a lieu à Seattle. Ensuite, vous pourrez avancer vers San Francisco, Miami et la Nouvelle-Orléans. Terminez toutes les courses en Amérique avant de vous rendre à Rio !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à 100 Metres Race. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.