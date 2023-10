Football fantastique en 2 modes CLASSIQUE Le jeu de football fantastique classique, enrichi de la possibilité de jouer avec des modules personnalisables par ligue et de définir le nombre de bancs et l'ordre des bancs selon vos préférences, ainsi que des centaines d'autres options ! MANTRA Une expérience de jeu engageante et amusante avec des footballeurs polyvalents, une spécialisation des rôles et des modules « réels » mettant l'accent sur la composante tactique-stratégique. Mécanisme de remplacement avancé.

Site Web : leghe.fantacalcio.it

