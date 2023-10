Jouez à Granny en ligne gratuitement avec le cloud mobile now.gg. Granny est l'expérience d'arcade d'horreur à glacer le sang et à glacer le sang de DVloper. Coincé entre les pièces délabrées et les couloirs délabrés de la maison de Granny, vous devez trouver votre chemin vers la liberté. Assurez-vous simplement que grand-mère ne vous surprenne pas en train de vous faufiler : elle ne prend pas la tromperie à la légère. Rien n’est comparable à l’amour d’une grand-mère. Pour te garder proche, Mamie t'a enfermé dans sa maison. Elle a instauré la loi martiale dans la maison pour vous empêcher d’essayer de vous libérer. Vous ne voyez pas d’autre option⁠ : il est temps d’agir. Sortez de sa maison, mais procédez avec prudence ! La vieille chauve-souris a des oreilles pointues. Renversez quelque chose et elle se précipitera à vos côtés pour vous « aider ». Restez caché dans les armoires et sous les matelas. Vous avez cinq jours.

Site Web : now.gg

