Fondé en 1995, GameFAQs propose plus de 40 000 FAQ, guides et procédures pas à pas sur les jeux vidéo, plus de 250 000 codes de triche et plus de 100 000 avis, tous soumis par nos utilisateurs pour vous aider.

Site Web : gamefaqs.gamespot.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à GameFAQs. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.