Zendo est un logiciel tout-en-un permettant de rationaliser les services de vente, depuis les services personnalisés et produits jusqu'aux abonnements. Il aide les entrepreneurs et les agences à accélérer leurs processus internes grâce à l'automatisation. Créez vos propres flux de travail, générez automatiquement des factures et bénéficiez d'un catalogue de services d'aspect professionnel, où vos clients peuvent facilement effectuer un achat. Il s'agit d'une solution simple et élégante qui, au lieu d'un tableau de bord, propose un chat comme centre d'opérations, où la demande de chaque nouveau client crée un fil de conversation. C'est là que vous envoyez des devis, des factures, des paiements et des messages. Oubliez complètement le basculement entre les onglets ou les applications et faites tout au même endroit. Zendo peut être personnalisé avec une variété d'options en marque blanche, du domaine personnalisé aux couleurs de marque et même votre propre chatbot personnalisé ! Rassemblez votre équipe et faites prospérer votre entreprise grâce à ce logiciel intuitif et facile à utiliser.

Site Web : getzendo.io

