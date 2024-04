Wizdeo est une agence numérique YouTube leader travaillant avec les plus grandes marques européennes, avec à ce jour un total de +160 vidéos de contenu de marque ayant généré +55 millions de vues naturelles pour ses clients. Nous travaillons avec tous les secteurs industriels, notamment les produits de grande consommation, les jeux, les applications mobiles, les jouets et les ONG. Les activités d'agence et MCN de Wizdeo sont soutenues par Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com), un outil propriétaire de Big Data qui suit et analyse plus de 700 000 chaînes dans le monde, dont 17 000 chaînes de marque, 55 millions de vidéos et 40 millions d'utilisateurs. Wizdeo Analytics fournit aux créateurs et aux marques des suggestions automatiques et personnalisées pour développer davantage l'audience de leur chaîne et comparer la concurrence : part de marché YouTube, meilleurs influenceurs et meilleures campagnes publicitaires. Wizdeo Analytics adapte également les créateurs Youtube aux besoins des marques pour des campagnes de contenu de marque spécifiques et leur permet de cibler, via les audiences d'influenceurs, les segments les plus rentables de leurs audiences.

