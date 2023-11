VoxFeed connecte les artistes et les marques avec les fans, les influenceurs et les créateurs de contenu. Pour les créateurs de contenu : collaborez avec des maisons de disques, vos artistes et marques préférés et soyez payé pour publier sur TikTok, Instagram et d'autres réseaux sociaux. Pour les artistes, les marques et les maisons de disques : lancez des campagnes sur les réseaux sociaux et soyez promu simultanément par des centaines de créateurs de contenu.

Site Web : voxfeed.com

