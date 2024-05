Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Wingback fournit des outils et des API pour la tarification et le packaging SaaS. Nous sommes une infrastructure qui permet aux startups SaaS de déployer n'importe quel ensemble de fonctionnalités de leur produit en utilisant n'importe quel modèle de tarification. Il permet aux équipes non techniques de mettre en œuvre des modifications de prix et de packaging et d'exécuter des campagnes de croissance axées sur les produits sans intervention d'ingénierie.

Site Web : wingback.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Wingback. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.