Vogue China

VOGUE Fashion Network et le magazine de mode « VOGUE Clothing and Beauty » appartiennent tous deux à Condé Nast China. Il s'agit d'un site Web de mode professionnel qui couvre les sorties de mode internationales trimestrielles et les interprétations des tendances, en se concentrant sur les vêtements à la mode, les vêtements de mode, la beauté et les soins du corps, la peau. soins et maquillage, accessoires de bijouterie et produits de luxe. Il couvre les grands événements de la mode, les semaines internationales de la mode, les lancements de nouveaux produits, la mode des célébrités, les soirées de célébrités, les expositions de bijoux, les expositions de montres, etc. Le site Web propose un grand nombre de photos et de vidéos de mode. , qui est la présentation la plus complète et la plus rapide du contenu du magazine "VOGUE Clothing and Beauty".

Site Web : vogue.com.cn

