VOA Ndebele

Ce que Studio 7 Ndebele a à offrir : Studio 7 Ndebele de Voice of America diffuse en langue ndebele depuis Washington DC en Amérique, présentant des informations honnêtes et récentes liées aux événements au Zimbabwe. Studio 7 Ndebele a commencé à émettre en 2003 et sa voix a été entendue au Zimbabwe et dans les pays voisins. Notre émission est diffusée tous les jours sur le plateau. Voice of America-VOA : La station de radio Voice of America, dont la diffusion a commencé en 1942, est une station de radio qui diffuse de nos jours de nombreuses manières différentes, y compris la radio, la télévision et la radiodiffusion, dans le monde entier et est financée par le gouvernement des États-Unis. sous l'égide du Conseil des gouverneurs de la radiodiffusion. VOA diffuse environ 1 500 heures de programmes d'information, d'informations sur la vie des gens dans le monde, d'enseignement et de programmes culturels, chaque semaine et chaque jour, auprès d'environ cent vingt-cinq à 125 millions d'auditeurs du monde entier.

Site Web : voandebele.com

