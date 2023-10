VOA Amharic fournit des nouvelles et des informations à l’Éthiopie. L'amharique est la langue officielle de l'Éthiopie, dont la population est estimée à 85 millions d'habitants. Selon des enquêtes récentes, VOA Amharic attire environ un cinquième de la population adulte. Il s’agit de l’une des audiences les plus importantes, proportionnellement, de tous les services de VOA. VOA Amharic, en plus de 30 minutes d'informations du jour, de faits saillants et d'autres reportages d'actualité, diffuse une autre demi-heure de programmes hebdomadaires.

Site Web : amharic.voanews.com

