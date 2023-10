VOA fournit des nouvelles tigrinya et d'autres informations à ses téléspectateurs. La langue tigrinya est la langue nationale de l'État d'Érythrée et est également parlée dans la région du Tigré en Éthiopie, l'une des régions de l'Éthiopie. La langue tigrinya est considérée comme l'une des langues les plus anciennes d'Éthiopie. VOA Tigrigna fournit des nouvelles et des informations à Tigrigna. Le tigrigna est une langue nationale de l'Érythrée et est parlée au Tigré, l'une des 11 régions d'Éthiopie. On pense que le tigrigna est la langue éthiopienne la plus ancienne.

Site Web : tigrigna.voanews.com

