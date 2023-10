VOA Afrique, qui a débuté ses émissions en 1942, est un service de Voice of America. VOA diffuse environ 1500 heures de nouvelles, d’informations, de programmes culturels et éducationnels chaque semaine, à l’intention de quelques 125 millions d’auditeurs, de téléspectateurs et de lecteurs. VOA Afrique vous propose de suivre l'actualités du Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, RDC, Republique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Gabon, Guinee, Guinee Equatoriale, Guinee Bissau, Mali, Madagascar, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Seychelles, Tchad, Togo, Algerie, et de la Tunisie, couvrant la politique, la santé, le sport, l'économie, la culture, l'histoire, la technologie. Mais aussi des sujets sur le droit des femmes et les élections à venir.

Site Web : voaafrique.com

