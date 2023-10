Un nom synonyme de succès, VMC est un institut de coaching de premier plan pour IIT-JEE, NEET, Foundation et d'autres examens prestigieux comme BITSAT, KVPY etc. Avec un héritage de succès, qui se poursuit depuis plus de 3 décennies et avec les taux de sélection les plus élevés, c'est sans aucun doute le meilleur choix lorsqu'il s'agit de choisir un institut de coaching. L'énorme succès englobe plus de 10 000 sélections pour JEE Mains au cours des 5 dernières années, plus de 1 000 sélections pour JEE Advanced par an et 87,5 % de sélections pour NEET l'année dernière.

Site Web : vidyamandir.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Vidyamandir Classes. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.