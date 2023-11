Doubtnut est l'application d'étude et d'apprentissage n°1 avec des solutions vidéo instantanées pour NCERT Classe 6, Classe 7, Classe 8, Classe 9, Classe 10, Classe 11 et Classe 12, préparation IIT JEE, préparation NEET et CBSE, UP Board, Bihar. Conseil, Conseil du Rajasthan, Conseil MP, Conseil Telangana, etc. Les solutions NCERT pour le CBSE et d'autres conseils d'État sont une exigence clé pour les étudiants. Doubtnut aide avec les devoirs, les doutes et les solutions à toutes les questions. Il a aidé les étudiants à passer sous AIR 100 en NEET et IIT JEE. Obtenez des solutions PDF et vidéo des articles IIT-JEE Mains & Advanced de l'année précédente, des articles NEET de l'année précédente, des livres NCERT pour les classes 6 à 12, CBSE, Pathfinder Publications, RD Sharma, RS Aggarwal, Manohar Ray, KC Sinha, des livres Cengage pour les conseils d'administration. et les concours. Doubtnut est l'application parfaite de préparation NEET et IIT JEE. Obtenez des solutions pour les articles NEET et IIT JEE des années précédentes, ainsi que des solutions NEET MCQ par chapitre. Obtenez tout le matériel d'étude en hindi et en anglais pour la préparation IIT JEE et NEET.

Site Web : doubtnut.com

