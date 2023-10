Sankalp Bharat est la plateforme pionnière de préparation JEE/NEET pour les étudiants qui se présentent aux examens d'entrée en ingénierie et en médecine en Inde comme IIT JEE Main, JEE Advanced, NEET (UG), etc. Nous préparons également les étudiants au NTSE, aux Boards, au KVPY et aux Olympiades.

Site Web : sankalpbharat.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sankalp Bharat. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.