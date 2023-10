La plateforme d'auto-apprentissage la plus efficace. Réussissez les concours avec Krakex. COMPLÈTEMENT LIBRE! Krakex est une startup Edtech imaginée par des anciens élèves de l'IIT, visant à rendre l'apprentissage plus personnalisé, intéressant et accessible grâce à une application d'apprentissage innovante. L'application est conçue pour les étudiants qui se préparent à NEET, JEE Main (AIEEE) et JEE Advanced (IIT JEE).

Site Web : krakex.com

