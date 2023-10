Vecta est un éditeur SVG collaboratif en temps réel avec un puissant système de plugins basé sur Javascript, pour les équipes. Étendez et automatisez facilement, ou créez des organigrammes, des diagrammes UML, de réseau, isométriques et Web avec des milliers de symboles inclus. Exportez vers plusieurs formats et résolutions, notamment PNG, JPG et SVG minifié, de très petite taille et offrant un rendu magnifique sur tous les appareils.

Site Web : vecta.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Vecta. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.