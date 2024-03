Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dizply est une application qui simplifie le processus de gestion et de production de formats publicitaires pour les agences de publicité, les maisons de médias et les indépendants. Il permet aux utilisateurs de créer des campagnes contenant tous les formats nécessaires au déroulement de la campagne en ligne : bannières HTML5, bannières statiques (jpg, png, gif, etc.), newsletters HTML et bien d'autres formats.

Site Web : dizply.com

