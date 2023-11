Penpot est la première plateforme de conception et de prototypage Open Source destinée aux équipes inter-domaines. Non dépendant des systèmes d'exploitation, Penpot est basé sur le Web et fonctionne avec les standards Web ouverts (SVG). Pour tous et responsabilisé par la communauté.

Site Web : penpot.app

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Penpot. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.