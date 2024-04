Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Upsy Shopping Helper est un outil d'IA destiné aux propriétaires de boutiques en ligne qui cherchent à augmenter leurs ventes et à satisfaire leurs clients. * La fonction de recherche intelligente d'Upsy est optimisée pour les utilisateurs mobiles afin d'aider les visiteurs à trouver rapidement le bon produit avec des images. * La fonctionnalité de recommandations de produits IA encourage les clients à acheter davantage, augmentant ainsi la valeur de chaque vente. * Les offres quotidiennes et les promotions sur les nouveaux arrivages accélèrent la rotation des stocks et encouragent les clients à explorer votre magasin. * Les FAQ intelligentes libèrent votre équipe de service client et réduisent les abandons de panier. * La fonction d'enquête d'Upsy recueille de précieux commentaires des clients pour vous aider à optimiser votre entreprise

Site Web : upsyshopping.com

